Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü genç ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada elektrikli bisikleti kullanan 15 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kaza; Çeltikçi Mahallesi Çeltikçi Merkez Camii arkasında kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Mezarlık istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Mehmet Çin'in kullandığı 97 AZM 072 plakalı otomobil ile Abdullah Türkoğlu'nun kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Motosikletten düşerek yaralanan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım ünitesine alınan elektrikli Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.