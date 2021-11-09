Otomobille çarpışan kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle başını otomobilin camına çarptıktan sonra asfalta fırlayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Başında kaskı takılı olmayan sürücünün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesinde Anaokulu istikametinden Çevreyolu istikametine gitmekte olan Melih K.'nin kullandığı 07 B 3198 plakalı motosiklet ile Çevreyolu istikametinden gelip Aydınevler Mahallesi 5546 sokak istikametine dönmekte olan Akın A.'nin kullandığı 07 YLJ 39 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle önce otomobilin ön camına ardından da asfalta kafasını vuran 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü Melih K., başında kask olmaması nedeniyle ağır yaralandı. Yaralı genç, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vatandaşlar önlem istedi

Olay yerindeki vatandaşlar, kavşakta sık sık kazaların yaşandığını belirterek, “Burada meydana gelen ve motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesinin üzerinden 1 yıl bile geçmeden yine aynı tür bir kaza yaşandı. Rampadan aşağı gelen motosikletli gençler adeta ölüme koşuyor. Yetkililerden buraya ışık mı olur, hız kesici mi olur önlem almalarını istiyoruz” dedi.