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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle İsmail Ogan Stadyumu yolundan, Kürüş Mahallesi'ne doğru ilerleyen Mustafa Dalıç (50), Nail U. idaresindeki otomobille çarpıştı. Haber verilmesiyle kaza yerine gelen sağlık ekipleri Dalıç'ı Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü Nail U. ise gözaltına alındı.

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