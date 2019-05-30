Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Manavgat'ın turizm bölgesi Side'de Vasko Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Side istikametine gitmekte olan B.Y.'nin kullandığı 07 FFL 93 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Fatih Keser'in kullandığı 07 LEE 54 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Keser, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü B.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.