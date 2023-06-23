Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kadın, aracın üzerinden takla atıp yola savruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle takla atarak otomobilin üzerinden yola savrulan sürücü, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Mustafa Demircan'ın kullandığı 07 AAR 94 plakalı otomobil ile Rukiye Açılı'nın kullandığı 55 ADY 868 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü takla atarak aracın üzerinden asfalta düştü. Yaralanan ve yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşların koştuğu motosiklet sürücüsü Rukiye Açılı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kasklı olan motosiklet sürücüsünün araca çarptıktan sonra takla atıp yola savrulması ve çevredekilerin yardıma koşması yer aldı.