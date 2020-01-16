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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Ağgedik'in kullandığı 07 AHV 335 plakalı motosiklet, SGK hizmet binası önünden 6027 sokak kavşağına dönen İsmail Kötüz'ün kullandığı 07 ACT 760 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Erkan Ağgedik, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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