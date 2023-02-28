Otomobille çekici çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 20.15 sıralarında Anamur-Gazipaşa D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Anamur istikametinden Alanya'ya seyir halinde olan Muttalip K. idaresindeki 46 AGH 678 plakalı otomobil, viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen Ali Rıza K. idaresindeki 31 YR 995 plakalı çekici ile çarpıştı. Çekicinin römork kısmına çarpan otomobil, geri geri giderek yoldan çıkıp sağ şeritte bulunan şarampoldeki toprak alanda durabildi. Kazada, sürücü Muttalip K. (46) ve araçta yolcu olarak bulunan Fadime Özlem R. (38) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine götürülüp tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.