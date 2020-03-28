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Otomobille ırmağa uçan sürücünün cesedi 2 saat sonra bulundu

Antalya’da direksiyon hakimiyetini kaybederek ırmağa uçan sürücünün cansız bedeni, dalgıçlar tarafından yapılan 2 saatlik çalışmanın ardından bulunup sudan çıkarıldı.

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybederek ırmağa uçan sürücünün cansız bedeni, dalgıçlar tarafından yapılan 2 saatlik çalışmanın ardından bulunup sudan çıkarıldı.



Kaza, Serik ilçesine bağlı Belek Acısu mevkiinde akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AEA 932 plakalı otomobilin sürücüsü Baki Akkurt, ırmağın kenarında seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilip ırmağa uçan otomobili fark edenler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Akkurt'u aramak için İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ve deniz polisi ekipleri olay yerine geldi. Kendi önlemlerini alarak ırmağa dalan dalgıçlar, yaklaşık 2 saat arama çalışmalarını sürdürdü. Akkurt'un cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucunda sudan çıkarıldı. Baki Akkurt'un cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiçekçilik işi ile uğraşan Akkurt'un, Belek'te çalıştığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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