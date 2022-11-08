Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

Kaza, saat 12.30 sıralarında Gazi Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde Gazipaşa Toptancı Hali istikametine seyir halinde olan Mevlüt A. idaresindeki 07 UD 551 plakalı motosiklet, Fahri Korutürk Caddesi'nden Bülent Ecevit Caddesi'ne çıkan Şerafettin L.'nin kullandığı 07 LF 360 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında bulunan park halinde araca çarpıp devrildi. Kazada sürücü Mevlüt A. yaralandı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.