Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 07 AJZ 548 plakalı motosikletle, A.S.'nin kullandığı 07 UU 814 plakalı otomobil, Yaşar Doğu Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü M.Y. hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.