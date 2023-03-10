Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, Selinus Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılin Mağası'na doğru seyir halinde olan Görkem M. (16) idaresindeki 07 ABK 656 plakalı motosiklet ile yine aynı yönde olan Erdal Ö.‘nün kullandığı 07 L 0042 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü Erdal Ö. yola savrulup, parke zemine düşerek yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Görkem M. ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.