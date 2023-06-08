Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Bostanlar Sokak'ta meydana geldi. Besma Ö. idaresindeki 07 UY 804 plakalı otomobil ile Sudiye Ç. idaresindeki 07 UZ 042 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten düşüp asfalt zemine savrulan sürücü Sudiye Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedavi altına alındı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.