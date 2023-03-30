Ova-Kınık Bisiklet Yolunda sona yaklaşıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan Ova-Kınık Bisiklet Yolu 2. etap projesi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kaş Belediyesi tarafından 2021 yılında açılışı gerçekleştirilen, 1,5 kilometrelik ilk etabı halkın hizmetine sunulan Ova-Kınık Bisiklet Yolu projesinin, 3,5 kilometre uzunluğundaki 2. etap çalışmaları sürüyor. Proje bünyesinde Ova ile Kınık Mahallesi arasında bisiklet, yürüyüş ve araç yolu şeklinde düzenlenen 5 kilometrelik yolun fiziki gerçekleşme oranı yüzde 95'e ulaştı. Dünya çapında bir bisiklet yolu rotası olabilme özelliği taşıyan projenin, tamamlandığında Xanthos ile Patara antik kentlerini birbirine bağlayacağı belirtildi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ova-Kınık Bisiklet Yolu 2.etap projesi çalışmalarını yerinde inceleyerek, sona yaklaşılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Söz konusu proje çalışmasının büyük bir kısmının tamamlandığını belirten Başkan Ulutaş, “Kaş'ımızda en güzel ve en iyi hizmetleri gerçekleştirmek için çalışmalarımıza, imkânlarımız eşliğinde devam edeceğiz” dedi.