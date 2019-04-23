Öykü Arin'in annesinden kemoterapi haberlerine sitem

Öykü Arin'in tedavi sürecine ilişkin kamuoyuna yanlış bilgiler aktarıldığını belirten anne Eylem Şen Yazıcı, kendisinin kemoterapi aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Annesi olduğum için yanında refakatçi olarak kalıyorum. Aksi takdirde Öykü donörünü görmezdi bile. Donörü olarak ağrı kesici hap bile kullanmadım" dedi.

Lösemi tedavisi gören 4 yaşındaki minik Öykü Arin, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu ilik nakli oldu. Tüm Türkiye'nin tanıdığı ve iyileşmesi için seferber olduğu Öykü Arin şimdi naklin sonucunu bekliyor. Anne Eylem Şen Yazıcı dün İHA muhabirine genel durumu değerlendirdi. Yazıcı, kemoterapi sonrası Öykü'nün biraz ateşi ve ağrıları olduğunu ifade etti.

"Ben kemoterapi almadım"

Ailenin Öykü Arin için başlattığı kampanya sayesinde Türkiye'nin her yerinden duyarlı vatandaşlar hem donör oldu hem de kampanyanın duyulmasına destek verdi. Ancak donör olmakla ilgili hem genel manada hem de süreç boyunca kendisiyle de ilgili kamuoyunda yanlış bilgiler aktarıldığını belirten Yazıcı, bu konuda basına büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Kendisinin kemoterapi aldığı yönünde haberler çıktığını aktaran Yazıcı, "Ben kesinlikle kemoterapi almadım. Bu çok yanlış, çok kritik. Okuyan insanlarda çok olumsuz bir etki oluşturabilir. Biz nakilden 8 gün önce hastaneye yattık. Öykü Arin 6 gün boyunca kemoterapi aldı. Bu kemoterapi Öykü Arin'e kendi iliğini yok etmek üzere verildi. Öykü Arin'in iliği yok olacak ki benden aldığı hücreler o iliğin yerine geçecek. Bu aynı zamanda bağışıklığının sıfırlanması anlamına geliyor, dolayısıyla enfeksiyona açık olmayan bir ortamda olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

8 gündür steril bir ortamda olduklarını ve kaldıkları tek odadan çıkmadıklarını aktaran Yazıcı, önümüzdeki 20 gün boyunca odadan çıkmayacaklarını, doktor ve hemşireden başka kimsenin odaya girmediğini söyledi.

"Ağrı kesici hap bile kullanmama gerek kalmadı"

Kendisi yarı uyumlu olduğu için genel anestezi altında ilikten kök hücre toplandığını ifade eden Yazıcı, nakil öncesi aşı yapıldığını ancak en ufak bir ağrısı olmadığını paylaştı. Korkacak hiçbir şey olmadığının altını çizen Yazıcı, "Genel anestezinin etkisi geçtikten sonra 2-3 saat sonra ayağa kalktım. Ağrı kesici hap bile kullanmama gerek kalmadı. Benden toplanan kök hücreler aynı gün Öykü Arin'e verildi. 20 gün içinde onların filizlenmesini bekliyoruz. Bütün kalbimle naklin başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.