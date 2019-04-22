Oynadığı filmdeki rüyası gerçek oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yüzmek için girdiği ırmakta kaybolan ve ardından cesedi bulunan üniversiteli Bekir Hekim'in, yaklaşık 2 yıl önce oynadığı kısa filmin konusu dikkat çekti. Filmde uykuya dalan Hekim, rüyasında bir nehir kenarına gelip üstünü çıkardıktan sonra suya kendisini bırakıp sürükleniyor ve boğulmak üzereyken uyanıyor.

Dün öğle saatlerinde Ankara Üniversitesinden Umut Bildik, Bekir Hekim, Emre Toptaş ve Başak Gümüş, yüzmek amacıyla Köprüçay Irmağı'na girdi. Bu sırada ırmağa giren öğrencilerden Bekir Hekim, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Jandarma, itfaiye, İHH Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK) ekipleri, arama çalışması başlattı. JAK ekibine bağlı dalgıçlar, Hekim'i ırmakta ararken, diğer ekiplerde ırmağın çevresinde arama gerçekleştirdi.

Cesedi, ırmağın içinde bulundu

Dün başlayan arama çalışmalarının ardından bugün sabah saatlerinde de ekiplerin Bekir Hekim'i arama çalışmaları devam etti. Çalışmalarını ırmakta yoğunlaştıran ekipler, genci suyun içerisindeki kayalık alanda hareketsiz bir şekilde buldu. Dalgıçların bota alıp kıyıya çıkarttıkları Hekim'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kardeşinin "Ağabeyim" feryadı

Bekir Hekim'in cenazesi, incelemenin ardından morga götürülürken, olay yerindeki kız kardeşinin feryatları yürekleri dağladı. "Genç kız, ırmak kenarında uzun süre 'ağabeyim' diyerek gözyaşı döktü.

Oynadığı kısa film şaşırttı

Öte yandan, gencin yaklaşık 2 yıl önce sadece kendisinin yer aldığı kısa filmin konusu hayretler içerisinde bıraktı. 22 mayıs 2017 tarihinde video paylaşım sitesinde Inside The Wheel (Tekerleğin içinde) başlığıyla paylaşılan videoda, uykuya dalan Bekir Hekim rüya görmeye başlıyor. Rüyasında dağlık alanda yürümeye devam eden Hekim, ardından bir nehir kenarına ulaşıyor ve kıyafetlerini çıkartıp nehir sularına kendini bırakıyor. Bir müddet suyun akıntısında sürüklenen Hekim, suda uyandığı sırada rüyasında da uyanıyor.