"Oyuncak Kütüphanesi Projesi" iki okul arasında bağ kurdu

“Oyuncak Kütüphanesi Projesi” kapsamında Özel Antalya Envar Eğitim Kurumları İlkokulu öğrencileri, Hatice Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'na ziyaret gerçekleştirdiler.

Öğrenciler rehber öğretmenleri Fadime Öztop ve Merve Bıçakcı ile birlikte “Oyuncak Kütüphanesi Projesi” kapsamında Hatice Ramazan-Hatice Savaş Özel Eğitim Uygulama Okulu'na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. Envar Okulları'nda uygulanan 4/4'lük Eğitim Modeli çerçevesinde önemli bir yer tutan Karakter Eğitimi çalışmalarını somutlaştırarak öğrencilerin; yardımlaşma, paylaşma, empati kurma ve farkındalık kazanmalarının hedeflendiği proje, toplanan oyuncakların özel eğitim öğrencilerine verilmesi, okulda yapılan çalışmaların ve atölyelerin gezilmesi ile sonlandırıldı. Oyuncak Kütüphanesi projesi iki okul arasında sıcak bir bağ kurulmasına aracılık etti.