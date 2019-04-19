Oyuncak Müzesi 1 hafta ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapılarını bir hafta boyunca 7'den 70'e herkese ücretsiz açıyor. Müzede 20-27 Nisan tarihleri arasında birbirinden renkli etkinlikler gerçekleşecek.

Kaleiçi Yat Limanı içindeki Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı programla kutlayacak. 23 Nisan'da 8. Yılını kutlayacak olan Oyuncak Müzesi, 20 -27 Nisan tarihleri arasında saat 09.00 ile 18.00 arası herkese ücretsiz olacak.

Çocuklardan Bayram Konseri

Oyuncak Müzesi'nde Bayram Konseri ve Masal Okuma Etkinliği gerçekleşecek. Çocuklar, aileleriyle birlikte hem bu etkinliklere katılabilecek hem de binlerce oyuncağın bulunduğu müzeyi gezebilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Orkestrası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu 20 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te ‘Bayram Konseri' verecek.

Masal Okuma Etkinliği

21 Nisan Pazar günü ise Yazar Betül Kanpolat saat 14.00'te Oyuncak Müzesi'nde masal okuma etkinliği gerçekleştirecek. Yazar Kanpolat, ‘Dugong Dugo'yu Kim Üzdü' ve ‘Rada ile Kedili Kral' masallarını çocuklar için okuyacak.