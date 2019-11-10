Oyuncu Cindoruk'a edebiyat ödülü

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği 4'üncü Antalya Edebiyat Günleri'nde ‘Sessiz Şarkıcı'yla ‘En İyi İlk Öykü Kitabı' ödülünü alan oyuncu Caner Cindoruk, okuyucularıyla buluştuğu söyleşi öncesi Belediye Başkanı Ümit Uysal'dan ödülünü aldı. Cindoruk, “Şu ana kadar aldığım en anlamlı ödül” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlendiği Antalya Edebiyat Günleri, ‘Sessiz Şarkıcı'yla yılın ‘En İyi İlk Öykü Kitabı' ödülünün sahibi olan oyuncu Caner Cindoruk'un okuyucu ve sevenleriyle buluştuğu ‘Edebiyat Konuşmaları'yla sona erdi. Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde bulunan Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç AKMED Konferans Salonunda düzenlenen söyleşiye Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. Söyleşi öncesinde Başkan Uysal, tiyatro oyunu nedeniyle cuma akşamı düzenlenen ödül gecesine katılamayan Cindoruk'a ödülünü takdim etti. Ödülünü alan Cindoruk, “Oyuncu olarak çok ödül aldım ama bu benim için çok özel ve kıymetli bir ödül oldu. Edebiyatçı değilim ama ileride edebiyatçı olmak isteyen, bunun için uğraşan genç bir oyuncuyum. Böyle bir ödül beni çok daha tetikleyecek, motive edecektir. Şu ana kadar aldığım en anlamlı ödül diyebilirim" ifadelerinde bulundu.

"Çok fırın ekmek yemem lazım"

Başkan Uysal ise, “Ciddi şekilde ünlenmiş, çok sevilen, çok fazla sete koşturan, şöhret olmuş buna rağmen edebiyatla bağı çok güçlü şekilde ve iyi bir edebiyatçı olmaya hazırlanıyormuş duygusu içinde yaşıyor olmanız bana çok çarpıcı geldi. Ödülünüz hayırlı olsun” diye konuştu.

Cindoruk, söyleşide babası dolayısıyla edebiyatçıların içinde büyüdüğünü söyledi. Edebi metinlerin niteliğinin çok uzun yıllar sonra anlaşıldığını ve edebiyatın popüler kültürden daha az etkilenen bir sanat dalı olduğunu aktaran Cindoruk, “Bir metnini edebiyat metni olup olmadığı zaman belirliyor. Bu anlamda benim daha çok fırın ekmek yemem gerekiyor” dedi.

Kitabı Sessiz Şarkıcı'da yer alan karakterler ve olaylar üzerinden devam eden söyleşide Cindoruk, sokaktan hiç kopmamaya çalıştığını söyledi. Ünlü olmanın bu durumu ne kadar zorlaştırsa da sokağın müziğinin, ritminin insanı etkileyen bir şey olduğunu aktaran Cindoruk, “Rol çıkarırken de daha gerçek bir yerden hareket etmeye, sokakla bağımı koparmamaya devam edeceğim” diye konuştu.