Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ile Ozan Tufan katıldı.

Hasan Çavuşoğlu: “Alanyaspor'u seçtiği içinde Ozan'a teşekkür ediyorum”

Törende konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, devre arasındaki ilk transferi Ozan Tufan ile gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Ozan Tufan, son günlerde gündem de olan ve konuşulan bir isimdi. Kendisine öncelikle camiamıza hoş geldin diyorum. Ozan'ın kariyeri belli, Alanyaspor'a çok şey katacağına inandığımız için kendisini transfer ettik. Kendisi de talipleri olmasına rağmen Alanyaspor'u tercih etti. Alanyaspor'u seçtiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca transfer büyük katkısı olan Ali Koç başkanıma da çok teşekkür ederim. Neticesinde Ozan Tufan, Alanyaspor'da sezon sonuna kadar forma giyecek. Transfer çalışmalarımızın da arkası gelecek” dedi.

Ozan Tufan: "Futbolu çok özledim"

Konuşmasına Başkan Hasan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'a teşekkür ederek başlayan Ozan Tufan ise şunları söyledi:

"Başkan Çavuşoğlu ve Sergen hocama teşekkür ediyorum. Devre arasında 5-6 aylık bir süreçte kendi aralarında görmek istedikleri için teşekkür etmek istiyorum. Başkanım ve hocamın beklentilerini fazlasıyla göstereceğimi belirtmek istiyorum. Futbolu çok özlediğimi, uzun süredir oynamadığımı, futbola hasret olduğumu buradan duyurmak istiyorum. Kendimi bu süreçte kafa, psikolojik ve fiziksel olarak iyi hazırladığımı düşünüyorum. Bunu sahaya yansıtacağım ve bunun da Alanyaspor'a yansıyacağını düşünüyorum. En iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum.”

“Elimden geleni yapacağım”

Taraftarlara ilk mesajını da sahada vereceğin aktaran Tufan, "İlk mesajımı ilk maçta güzel bir şekilde vereceğim. Gönlüm, içim rahat. Onlar da rahat olsunlar. İyi bir destekle güzel yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Alanyaspor'un alt sıralar değil üst sıralarda olması gerekiyor. Ben de elimden geleni yapacağım ve takımım bunu yapacaktır” ifadelerini kullandı.