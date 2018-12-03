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Ozan yeniden seçildi

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği başkanlığına Munise Ozan yeniden seçildi.


Kaş Belediye Toplantı Salonunda yapılan genel kurula, siyasi partilerin belediye başkanı aday adayları ve turizmciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından mevcut başkan Munise Ozan faaliyet raporunu okudu. Ozan'ın tek aday olduğu genel kurulda daha sonra seçime geçildi.


Derneğin 630 üyesinden 74' ünün açık oy kullandığı seçimde oy çokluğuyla Ozan, yeniden Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Meral Çiyan Şenerdi, Huriye Yapıcı, Mustafa Eriş, Ahmet Murat Akoy, Altuğ Nejat Pesen, Alparslan Akbayrak, Aydın Çırak ve Dilek Diker, denetleme kurulu üyeliklerine ise Süleyman Özer, Deniz Uluhan ve Ahmet Çetin seçildi.

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