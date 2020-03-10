(Özel) 22 yıldır mücadele ettiği egzama hastalığını akupunktur ve ozon tedavisiyle yendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 yıldır egzama hastalığıyla mücadele eden ve birçok tedaviye rağmen sonuç elde edemeyen 42 yaşındaki hasta, akupunktur ve ozon gibi tedavilerle iyileşerek eski sağlığına kavuştu.

Alanya'da yaşayan ve bir eğitim kurumunda yönetici olarak çalışan Yusuf Göksun (42, 22 yıldır egzama (deri hastalığı) nedeniyle çeşitli hastanelere giderek şifa aradı. Birçok tedaviye rağmen egzamanın kol ve bacak bölgesindeki artışından endişelenen Göksun, araştırma yaptı. Araştırmalar sonrası arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Göksun, Alanya'da özel bir sağlık merkezine geldi. Burada Dr. Recep Çelik tarafından tedaviye alınan Göksun'a akupunktur ve ozon gibi çeşitli uygulamalar yapıldı. Yaklaşık 4 aydır tedavisi süren Göksun, sağlığına kavuştu.

“Gelişmeler çok güzel”

Yusuf Göksun, 22 yıldır egzama hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi. Göksun, “Yaklaşık 22 yıldır egzamayla alakalı tedavi süreçlerim oldu. Yaklaşık son 4.5 yıldır yoğun bir tedavi süreci yaşadım. Ancak yaşadığımız tedavi süreçlerinde çok büyük bir fayda görmedim. Son 6 ay içerisinde bu hastalık süreci aşırı yoğunlaşınca arkadaşların vasıtasıyla Recep hocayla tanışma fırsatım oldu. Tabii ki de bu şansı değerlendirelim istedik ve hocamla yaklaşık 4 aydır tedavi sürecine girdik. Hocamın verdikleri diyete uydum. Gerçek hocamın bize anlatmak istediği nokta şu; ilaçsız bu iş olabiliyormuş. İlaçsız tedavi olunduğunu ben kendim şahsen yaşadım. Gelişmeler çok güzel. Ben uyku sorunu ve mide problemleri yaşıyordum. Egzama hastalığı dışında bu sıkıntılarda vardı. Tedaviyi sürecinde egzamanın yanında bu sıkıntılar da çözüme kavuştu. Bu hastalıklarla ilgili veya buna benzer hastalıklar yaşayan insanlar varsa hocam bu konuda işin uzmanı diyebilirim” dedi.

“Sonuç olarak 22 yıllık hastalığını yenmiş durumda”

Göksun'un 4 ay önce egzama şikayeti için geldiğini aktaran Dr. Recep Çelik, tedavisine başladıklarını belirtti. Çelik, “Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hastanın tedavisine başladık. Daha sonra diyet programı verdik. Bunla beraber tedavisinde daha çok akupunktur uygulandı. Sonuç olarak 22 yıllık hastalığını yenmiş durumda” diye konuştu.