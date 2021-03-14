(Özel) Antalya'da mahallenin ürkek misafirleri

Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da otlamak için dağın eteğindeki Değirmenlik Mahallesi'ne inmeye başladı. Mahalleli tarafından korunan keçiler, gündüz otladıktan sonra akşam mahalleden ayrılıyor.

Akseki'nin en uzak mahallelerinden biri olan Milli Park niteliğindeki Gidengelmez Dağları'nın batısına kurulu Değirmenlik Mahallesi'nin sakinleri, kış mevsiminde farklı misafirlerini ağırlıyor. Avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan dağ keçileri, soğuk havalarda yiyecek bulmakta güçlük çektikleri için artık şehir merkezlerine iniyor. Antalya'nın Akseki ilçesi Değirmenlik Mahallesi Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçileri de mahalleye indi. Yaban hayatını koruma sahasındaki Gidengelmez Dağları'nda kaçak avlanmaya izin verilmemesi ve koruma altındaki bölgede ateşli silahlarla atış yapılmasının önüne geçilmesiyle kendilerini güvende hisseden yaban keçileri, dağın yüksek kesimlerinin karla kaplanması nedeniyle köydeki evlerin bahçelerine kadar gelerek otlamaya başladı. Köylüler de yaban keçilerinin görüntü ve fotoğraflarını çekiyor. Genellikle sabah saatlerinde köye inerek otlayan yaban keçileri, hava kararmadan yeniden yaşam alanlarına dönüyor.

"İnsanlarla iç içe yaşıyorlar"

Değirmenlik Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Ramazan Arslan, Gidengelmez Dağları'ndaki yaban keçilerinin korunması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için çabaladıklarını dile getiren Arslan, bu çalışmalar sayesinde yaban keçilerinin kendilerini güvende hissettiğini ve mahalle yakınlarına, hatta bahçelere kadar gelerek otladıklarını belirtti. Arslan, "55 yıldır Değirmenlik Mahallesi'nde yaşıyorum. Bundan 35 yıl öncesine kadar hiçbir yaban keçisini köy içerisinde görmüyorduk. Avlanma yasak olduğu için dağ keçileri artık kendini güvende hissediyor ve sürüler halinde mahallenin içine iniyor" diye konuştu.

“Halkımız çok duyarlı”

Bölge insanının kendilerini koruduklarını bildikleri için hayvanların kendini güvende hissettiğini ve köyün kenarlarında yayıldıklarını söyleyen Arslan, "İnsanlarla iç içe yaşıyorlar. Köy halkı bu hayvanları çok seviyor. Hayvanlar çok rahat bir şekilde köyümüzün içine kadar evlerimizin önüne kadar geliyorlar. Yaban keçisinin yıl boyunca her türlü avlanmasının yasaktır. Kaçak avcıyı gördüğü anda av koruma ekiplerine köylüler tarafından hemen haber veriliyor. Kimse burada kaçak av yapamaz. Sadece av turizmi kapsamında çıkarılan envantere göre avlanmaya izin veriliyor. Hafta sonları Antalya, Konya gibi illerden bu hayvanları izlemeye geliyorlar. Fotoğraf sanatçıları gelip fotoğraf çekiyorlar" diye konuştu.

Değirmenlik Mahallesi Muhtarı İsmail Özkan ise, mahalleli tarafından korunan keçilerin gündüz otladıktan sonra akşam mahalleden ayrıldıklarını söyledi. Yaban keçilerinin en ufak bir sesten bile kaçmasına rağmen artık köylüler tarafından onlara zarar gelmeyeceğini öğrendiklerini kaydeden Özkan, "Sabah saatlerinde bahçelere inip akşam saatlerine kadar otlanıyorlar. Daha sonra ise akşam saatlerinde hava kararmadan yuvalarına dönüyorlar. Bölgede kaçak av yaptırmıyoruz, köydeki köpeklerin de keçilere zarar vermemeleri için önlem aldık. Yaban keçilerinin korunması ve sayılarının artması için çabalıyoruz" dedi.