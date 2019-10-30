(Özel) Asansörü olmayan binadaki dairesine pazar alışverişini vinçle çıkardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşluğu olmasına rağmen asansör takılamayan apartmanda son katta oturan vatandaş çareyi vinç kiralamakta buldu. Apartmanın 4'üncü katında evi bulunan ve kalabalık bir nüfusa sahip vatandaş, pazardan aldığı çok sayıda poşetlerdeki ürünleri vinçle taşıdı. Apartman sakini, yaptığı eylemi sosyal medyadan paylaşıp "Önce tamam dediler, iş ciddiye binince vazgeçtiler" diyerek tepki gösterdi.

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'ndeki yaşanan olayda, 4 katlı bir apartmanda iddiaya göre bina sakinlerinin önce tamam deyip iş ciddiye binince imza atmaması sonucu asansör bağlanmadı. Asansörün olmayışından dolayı birçok kişi mağdur olurken apartmanın son katındaki dairede yaşayan Mehmet Mollamustafaoğlu, kalabalık nüfusa sahip olmasından dolayı özellikle alışveriş yaptıktan aldıkları ürünleri taşımakta zorluk çekmeye başladı. Duruma tepki gösteren Mollamustafaoğlu, en son pazar alışverişinde aldığı ürünün fazla olmasından dolayı çareyi vinç kiralamakta buldu. Pazardan aldığı ürünleri Mollamustafaoğlu, 150 liraya kiraladığı vinçle evine taşıdı. Yoldan geçenler ise şaşkın gözlerle olan biteni izledi.

“Yetkililerin bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mollamustafaoğlu, alışveriş yapınca vinç kiralamak zorunda kaldığını aktardı. Mollamustafaoğlu, “Nüfusu kalabalık bir aileye sahibim, 4 çocuğum var. Elimdeki poşetleri gördünüz. Pazar alışverişini vinçle çıkarıyorum. Binaya asansör takılması için toplantı yaptık herkes tamam dedi. Projeyi resmi bir şekilde çizdirdik. İş imzaya kalınca tamam diyenleri yüzde 90'ı vazgeçti. Belediyede bu konu hakkında başvuruda bulunduk. Belediye bu konu hakkında savcılığa başvuruda bulunan bilirsiniz dedi. Yetkililerin bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

“Bence ön önemli konu bu apartmanda”

Yaşadıkları apartmanın yeni yapı olduğunu savunan Mollamustafaoğlu, asansör kurulması için gereken boşluğunda olduğunu söyledi. Mollamustafaoğlu, “En azından böyle asansör boşluğu olan binalarda yöneticilerin belediyeyle konuşup asansör taktırması lazım. Bence ön önemli konu bu apartmanda hastamız falan da illaki oluyor. 4 çocuğum var. Çocuklarımı hasta olunca kucağımda çıkarıyorum. Bunları insanların bilmesi lazım ama binada oturanlar bu konuda çok geri kaldı. Kendileri alt katta oturdukları için siz kendi başınızın çaresine bakın der gibi imada bulundular. Bu konuda yetkilerin yardımcı olmasını istiyorum” diye konuştu

“Bir binaya baktım bir elimdeki poşete baktım yemedi”

Fazla alışveriş yaptığı için vinç kiralamak zorunda kaldığını ifade eden Mollamustafaoğlu şunları söyledi:

"Kış mevsimi geldi alışverişi biraz çok yaptık. Bir binaya baktım bir elimdeki poşete baktım yemedi. Çıkarmaya cesaret edemedim. Daha sonra vinçi çağırdım ve 150 lira vererek kiraladım. Alışveriş çok olduğu zaman artık vinç çağıracağım. Güçlü kuvvetliyiz ama güçte bir yere kadar” ifadelerini kullandı.