Özel bireyler, Akdeniz Üniversitesi'nde pizza ve pide yapmayı öğrendi

Akdeniz Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Güzel Sanatlar ve Spor Bilimleri Fakültelerini gezen özel gereksinimli bireyler, üniversite öğrencilerinden pizza ve pide yapmayı öğrendi.

Akdeniz Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliği ile 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu öğrencilerine yönelik farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklerde özel gereksinimli öğrenciler, Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki heykel bölümünde taş, metal ve ahşap, seramik, resim ve müzik atölyelerindeki derslere konuk olarak uygulamalarda bulundular. Özel gereksinimli öğrenciler, Spor Bilimleri Fakültesi'nde ise eğitsel oyunlarla ısınmalar yapıp kaba motor denge ve koordinasyon çalışmaları sonrasında voleybol maçı yaptılar. Özel gereksinimli öğrencilere, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Öğr. Gör. Dr. Ayşen Oluk Ersümer, Spor Bilimleri Fakültesi'nde ise Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdi Kaya etkinliklerde eşlik etti.

“Özel gereksinimli bireylerimiz için yeni projeler”

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Adile Emel Sardohan Yıldırım, “Özel gereksinimli öğrencilerimizi kampüsümüzde ağırlamak, birlikte etkinlikler yapmak bizleri onurlandırmıştır. Fakültelerimizin desteğiyle tüm hafta süren farklı etkinliklerle aslında ne kadar büyük bir aile olduğumuzu da anlamış oluyoruz. Bu etkinliklerde özel gereksinimli öğrencilerimizin idarecileri, öğretmenleri ve aileleriyle yaptığımız görüşmelerimizde üniversite olarak özel gereksinimli bireyleri yetişkin eğitimi anlamında desteklemek için yeni projelerimizi tasarlamaya başladık” şeklinde konuştu.

Pizza ve pide yaptılar

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Topluluğu da 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde bir etkinliğe imza attı. Akademik danışman Doç. Dr. Adem Arman önderliğindeki etkinlikte, Gastronomi Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri, Kepez Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine pizza ve pide yapım eğitimi verdi. Özel öğrenciler hem hamur yoğurmayı öğrendi hem de eğlenceli vakit geçirdi.