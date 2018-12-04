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Özel bireyler ve ailelerine ücretsiz eğlence

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tünektepe, Hayvanat Bahçesi ve Zıpzıp Park, 9 Aralık tarihine kadar engelli bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tünektepe, Hayvanat Bahçesi ve Zıpzıp Park, 9 Aralık tarihine kadar engelli bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet verecek.


Engelsiz bir Antalya için Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Engelli Mola Evleri, Engelsiz Plaj gibi Türkiye'ye örnek olacak birçok projeyi hayata geçirerek, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sürprizi hazırladı. Engelli bireyler ve aileleri doyasıya eğlensin diye 3-9 Aralık tarihleri arasında Tünektepe, Hayvanat Bahçesi ve Zıpzıp Park ücretsiz yaptı.



Özel bireylere özel eğlence


Özel bireyler ve aileleri, 1 hafta boyunca 605 rakımlı Tünektepe'ye teleferikle çıkarak ve Antalya'nın muhteşem manzarasını kuş bakışı izleyebilecek. Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesini de ziyaret edebilecek. Engelli çocuklar, Türkiye'nin en büyük kapalı oyun parkı olan Zıpzıp Park'ta gönüllerince eğlenebilecek.

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