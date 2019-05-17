Özel bireyler Zıp Zıp Park'ta eğlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında il genelinde hizmet veren Özel Eğitim Merkezlerinden öğrencileri Zıp Zıp Park'ta misafir etti.

Özel çocuklar Zıp Zıp Park'ta doyasıya eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası'nda özel bireyleri çeşitli etkinlerle buluşturmaya devam ediyor. Çocuk Eğlence Merkezi Zıp Zıp Park, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Merkezlerinden öğrencilere kapılarını ücretsiz açtı. Özel öğrenciler Zıp Zıp Park'ta bulunan trambolin, macera parkuru, kaydırak gibi birçok oyuncakta doyasıya eğlendi. Öğretmenlerinin refakatinde unutulmaz bir gün geçiren çocukları aileleri de yalnız bırakmadı. Anne ve babalar da çocuklarının mutluluklarına

ortak oldu.

Özel birey annesi Gülcan Akman, çocuklarının Zıp Zıp Park'ta çok güzel bir gün geçirdiğini söyleyerek, “Çocuklarımızı mutlu ve eğleniyorken görünce bizler de mutlu oluyoruz. Bizlere böyle güzel bir imkan sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Engelli birey babası Emin Koç da çocukları için çok değişik bir gün olduğunu ifade ederek “Kızım Havva ilk defa Zıp Zıp Park'a geliyor. Çok mutlu oldu, bütün oyuncaklarla oynadı. Çocuklarımız eğlenince bizler de mutlu oluyoruz” dedi.