İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel bireyler Zıp Zıp Park'ta eğlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında il genelinde hizmet veren Özel Eğitim Merkezlerinden öğrencileri Zıp Zıp Park’ta misafir etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası kapsamında il genelinde hizmet veren Özel Eğitim Merkezlerinden öğrencileri Zıp Zıp Park'ta misafir etti.


Özel çocuklar Zıp Zıp Park'ta doyasıya eğlendi.


Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası'nda özel bireyleri çeşitli etkinlerle buluşturmaya devam ediyor. Çocuk Eğlence Merkezi Zıp Zıp Park, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Özel Eğitim Merkezlerinden öğrencilere kapılarını ücretsiz açtı. Özel öğrenciler Zıp Zıp Park'ta bulunan trambolin, macera parkuru, kaydırak gibi birçok oyuncakta doyasıya eğlendi. Öğretmenlerinin refakatinde unutulmaz bir gün geçiren çocukları aileleri de yalnız bırakmadı. Anne ve babalar da çocuklarının mutluluklarına


ortak oldu.


Özel birey annesi Gülcan Akman, çocuklarının Zıp Zıp Park'ta çok güzel bir gün geçirdiğini söyleyerek, “Çocuklarımızı mutlu ve eğleniyorken görünce bizler de mutlu oluyoruz. Bizlere böyle güzel bir imkan sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.


Engelli birey babası Emin Koç da çocukları için çok değişik bir gün olduğunu ifade ederek “Kızım Havva ilk defa Zıp Zıp Park'a geliyor. Çok mutlu oldu, bütün oyuncaklarla oynadı. Çocuklarımız eğlenince bizler de mutlu oluyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.