(ÖZEL) Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı

Antalya'da bir kişinin, bisikletine yüklediği hurda malzemelerle ilerleyişi şaşkınlığa neden oldu. Bisikletine, hurda merdiven, demir kapı ve uzunlukları 3 metreye kadar varan demir yükleyen bisiklet sürücüsü, adeta ölüme davetiye çıkardı.

Görenlerde şaşkınlık oluşturan olay, Kepez ilçesi D-400 karayolunda kayda geçti. Bir hurdacı sokaklardan topladığı hurda merdiveni, demir kapıyı ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda bulunan demirleri bisikletine yükledi. Şahıs binlerce araç sürücüsü tarafından kullanılan yolda tehlikeli bir şekilde seyir ederek, adeta ölüme davetiye çıkardı. Şahıs daha sonra yan yola girerek izini kaybettirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.