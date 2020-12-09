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(Özel) Denize inen Pelikanları görenler cep telefonuna sarıldı

Güneye göç eden pelikan sürüsündeki 2 yavru pelikan, Antalya’nın Alanya ilçesi üzerinden geçerken açlık ve yorgunluktan mola verdi.

Güneye göç eden pelikan sürüsündeki 2 yavru pelikan, Antalya'nın Alanya ilçesi üzerinden geçerken açlık ve yorgunluktan mola verdi. Kimsenin bulunmadığı sahile çok yakın mesafede denize inen pelikanlar görenleri şaşırtırken, bazıları ise cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti.


Kuzey yarım küreye kış gelmesiyle güneye göç eden pelikan sürüsündeki 2 yavru pelikan açlık ve yorgunluktan bıktın düşerek Alanya'nın Galipdere Plajı yakınlarında mola verdi. Daha önce yunusların görüldüğü sahilde bu kez pelikanlar renkli görüntüler oluşturdu. Sahile çok yakın mesafede su üstünde duran yavru pelikanları görenler şaşkınlık yaşadı. Bazıları şaşkın gözlerle pelikanları izlerken bazıları ise cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf ve görüntü çekti. Bir süre su üzerinde dinlenen pelikanlar daha sonra uçarak gözden kayboldu.

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