(Özel) Dünyaca ünlü Altınbeşik Mağarası, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor

Dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en uzun yeraltı gölü mağarası olan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, korona virüs sebebiyle 1,5 yıldır sessizliğe büründü. 2019 yılında 69 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Altınbeşik, yeniden ziyarete açılacağı günü bekliyor.

Son 5 yıldır Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen ve Antalya'nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan Altınbeşik Mağarası, milyonlarca yıllık sürecin izlerini taşıyor. İbradı ilçesine 7, Ürünlü köyüne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki sarkıt ve dikitler görülmeye değer bir doğa harikası.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarası adını üst kısmında yer alan Altınbeşik Tepesi'nden alıyor. Denizden 450 metre yükseklikte olan mağara 1966 yılında Türkiye speleoloji derneği kurucusu ve onursal başkanı Dr. Temuçin Aygen tarafından keşfedilip ,1994 yılında ise milli park olarak ilan edilmişti.

Mağara son son 5 yılda Antalya turizminin en ilgi çekici merkezlerinden biri haline geldi. Gezi botları ile mağaranın muhteşem doğa güzelliklerini keşfe çıkan ziyaretçileri, özellikle beyaz travertenler, sarkıtlar ve dikitler hayran bırakıyor.

Sadece 2019 yılında 69 bin kişi ziyaret ettiği doğa harikası mağara, günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyordu. İbradı'nın Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Murat Yamansoy, "Altınbeşik Mağarası yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi nedeni ile kapalı. Açık olduğu dönemlerde yıllık ortalama 80-100 bin arasında yerli ve yabancı ziyaretçi geliyordu" diye konuştu.