Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri Avrupa'da engelsiz staj yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki, Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim Meslek Okulu Konaklama Hizmetleri alanı öğrencileri engelsiz staj konulu Erasmus + Projesi kapsamında Viyana'da mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanında, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı buldu.

Manavgat'ta hafif düzeyde mental yetersizliği olan gençlere yönelik eğitim veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Dr. Hüseyin Vural Özel Eğitim Meslek Okulu Konaklama Hizmetleri alanı öğrencileri alanlarına yönelik staj yapmak üzere gittikleri Avusturya'nın Viyana şehrinden Manavgat'a döndü. Yiyecek içecek ve kat hizmetleri alanlarında Avrupa'da engelsiz staj konulu Erasmus + Projesi kapsamında, öğretmenleri Mehmet Murat Şevket Büzrüç ve özel eğitim öğretmeni Elife Çakıl Akgönül refakatinde Viyana'da staj yapan öğrenciler; mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin yanında, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini de tanıma fırsatı yakaladı.