Özel ekiple yakalanan dövizci cinayetinin zanlısı çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde seyyar dövizciyi, otomobilinin içinde boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen ve jandarma tarafından kurulan özel ekiple yakalanan zanlı, çelik yelekle geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Zanlının, dövizcinin omuz çantasındaki yaklaşık 400 bin TL'yi bulan dövizi aldığı, otomobilin torpidosundaki 250 bin TL'yi ise görmediği için almayı unuttuğu öğrenildi.

Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde dün sabah D-400 Karayolu Antalya istikametinde yol kenarında park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, boğazı kesilen seyyar dövizci Ramazan Kırınfil'in (45) hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfil'in cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. Araç içerisinde bulunan bir miktar döviz ise jandarma ekipleri tarafından incelemeye alındı. Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri alıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan; İstihbarat, JASAT, KOM ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme timlerinin yürüttüğü araştırmada 24 farklı kameradan 6 saatlik yapılan çözümlemede öldürülen Kırınfil'in cep telefonu incelendi. Kırınfil'in telefonla son görüştüğü şahsın Ramazan A. (22) olduğu tespit edildi. İfadesi alınan Ramazan A.'nın çelişkili ifadeleri üzerine aracında yapılan aramada kan lekeleri ve bıçak tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren ekipler, cinayet şüphelisinin evinde, üzerinde kan lekesi bulunan giysiler ve bu lekeleri silmek için kullandığı ıslak mendil ele geçirdi.

"Torpidoya bakmayı unutmuş"

Cinayet zanlısının sürekli kumar oynadığı ve dövizciden ara ara borç para istediği öğrenildi. Zanlının, Kırınfil'in sürekli üzerinde taşıdığı omuz çantasını aldığı, içinde yaklaşık 400 bin TL'yi bulan döviz bulunan çantanın şüphelinin evinde bulunduğu, zanlının bakmayı unuttuğu otomobilin torpidosundan ise 250 bin TL daha çıktığı öğrenildi. Ramazan A., Kemer Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan zanlı çelik yelekle ve geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.