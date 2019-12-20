Özel eller güzel eserlerle üniversite mezunu oldu

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu işbirliğiyle “Özel Eller Güzel Eserler Sergisi” ve ‘Özel Öğrencilere Diploma Töreni' düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uzun, Etkinlik Koordinatörleri İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Demirel ve Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hale Balseven, akademisyenler, üniversite öğrencileri, Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ve aileler katıldı.

Özel Eğitim öğrencilerinin hazırladıkları resim sergisi açılışıyla başlayan etkinlikte özel öğrencilerin üniversite öğrencileriyle karşılıklı oynadıkları zeybek oyunu ve dans gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu devam eden etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldıran tarafından temsili ekonomi dersi verilmesinin ardından 35 özel öğrenim öğrencisine diplomaları takdim edildi. Diplomalarını alan öğrenciler ve ailelerinin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Yoğun ilgi gören etkinlik öğrencilerin kep atmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Paten Topluluğu üyelerinin özel öğrenciler için gerçekleştirdikleri paten gösterisiyle son buldu.