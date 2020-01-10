(Özel haber) Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: “Transfer yasağını kaldırmak kolay değil”

Transfer yasağı devam eden Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, takımın Antalya kampını ziyaret etti. Mert, transfer yasağını kaldırmanın kolay olmadığını söylerken, bütün kulüplerin ekonomik zorluk çektiğini belirtip, “7-8 gün oldu ama doğru düzgün transfer yapan takım yok. Harcama limiti olsa da kulüplerde para yok” dedi.

Süper Lig'in ilk yarısında sancılı bir süreç geçiren ve 12 puan toplayarak devreye 17. sırada düşme hattında giren Ankaragücü, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, takımın Antalya kampını ziyaret ederken İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalar yaptı. İlk yarıyı istemedikleri bir noktada tamamladıklarını söyleyen Mert, “Hoş bir noktada değiliz ama ümitsiz de değiliz. Puan durumunda önümüzdeki rakiplerimizle aramızda çok fark yok. İkinci yarıya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yasağı kaldırmak kolay değil”

Transfer yasağının devam ettiğini söyleyerek sözlerini sürdüren Fatih Mert, “Kaldırabilmiş değiliz bu yasağı. Bunu açmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Elimizdeki kadroyla yapabildiğimizin en iyisini yapacağız. Ben bu kadroya güveniyorum. Bunu defalarca söyledim. Son 3 maçta takımımız kendine geldi ve özgüven kazandı. Bizimle birlikte onlar da toparlanma sürecine girdiler. Transfer yasağı kalkmazsa da bu kadro elinden geleni yapacaktır, ben bundan ümitliyim. Elimizdeki diğer futbolcuları da görme şansımız oluyor kampta. Hocamız da bu isimleri değerlendiriyor. Yasağın kalkması için mücadelemiz sürüyor. Ama çok da kolay değil bunu düzeltmek, yasağı kaldırmak. Çünkü her bir futbolcuda milyon Euro'luk rakamlar var. Biz göreve geldiğimizde futbol ailesine olan borç 110 milyon TL, transfer yasağına neden olan borç 85-90 milyon TL. Bunun yanında vergi ve sigorta borçları var. Uğraşıyoruz. Bir noktaya getirdik ama bitti diyemiyorum maalesef. Ama bitmesini en çok ben istiyorum. Bu yasak kalksın, takviye yapalım ve ikinci yarıda rahat bir nefes alalım. Herhalde bunu en çok ben istiyorumdur camiada. Mücadele ediyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Limit olsa da harcayacak para yok”

Bütün kulüplerin ekonomik sıkıntıdan geçtiğini dile getiren Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Bütün kulüplerde ekonomik sıkıntılar var. Zaten transfer dönemine bakıyorsunuz, 7-8 gün olmuş ama doğru düzgün transfer yapabilen bir takım da yok. Limit olsa bile harcayacak para da yok. Bizim belli bir miktar limitimiz var ve bu konuyla ilgili söyleyeceğimizi söyledik. Bu konu artık kapandı çünkü sonra polemik oluşuyor, tartışma konusu oluyor. Kulüplerin önceden söyledikleri var, sonradan söyledikleri var. Biz kulüp olarak mevcut durumdan razıyız” ifadelerini kullandı.

“Taraftarımız bize inansın, güvensin”

Ankaragücü taraftarını mutlu etmek istediklerini ifade eden Mert, “Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Ankaragücü taraftarı cefakar. Yıllardır yağmurda, çamurda, soğukta, alt liglerde takımın hep yanında oldular. Ankaragücü hak ettiği Süper Lig'e geldi ve burada kalmak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar beni tanıyorlar, yönetimi tanıyorlar, bizim niyetimizi biliyorlar. Hangi noktada göreve geldiğimizi de biliyorlar. Bize inansınlar, güvensinler. Biz Ankaragücü'nün geleceğini kurtarmak adına ciddi işler yapıyoruz. Bunları ileride kendilerine açıklayacağız. Kulübü nereden aldık, hangi pozisyondan nerelere geldi, neler yapılıyor ve neler yapılacak, bunları hep beraber göreceğiz. Taraftarlarımızın hepsine buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.