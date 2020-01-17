İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel Haber) Antalyaspor, Podolski ile prensipte anlaştı

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Japonya’nın Vissel Kobe takımında forma giyen Alman yıldız Lukas Podolski ile prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Japonya'nın Vissel Kobe takımında forma giyen Alman yıldız Lukas Podolski ile prensipte anlaşmaya vardıklarını açıkladı.


Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Antalyaspor, golcü oyuncu Lukas Podolski ile anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki yıldız futbolcuyla görüşmelerin yarın sonuçlanması planlanıyor.


Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, İHA'ya yaptığı açıklamada, Alman futbolcu ile görüşmelerde sona gelindiğini söyledi.


Podolski'nin önemli bir isim olduğunun altını çizen Süğlün, “Şuan bir sıkıntı görünmüyor. 1.5 yıllık anlaşma imzalayacağız. Genel görüştüğümüz konular var, prensipte tamamız. Sözleşme maddeleriyle görüştüğümüz konular var. Yarın bu işi tamamlamamış olacağız” dedi.


Murat Süğlün, Podolski ile birlikte 3 futbolcuyu kadrolarına katmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.