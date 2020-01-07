(Özel haber) Berkay Samancı: “Keşke Altınordu misyonunu yüklenen başka kulüpler de olsa”

Altınordu'nun tecrübeli futbolcusu Berkay Samancı, kulüp olarak yerli oyuncuları Türk futboluna kazandırmak için bir misyon üstlendiklerini söyleyerek, “Keşke bizim kulübün yaptığı sorumluluğu, misyonu birkaç kulüp daha yüklense. Ne kadar Türk futbolcusu çıksa o kadar gelişiriz” dedi.

Altınordu, TFF 1. Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanıyor. Yoğun bir kamp dönemi geçiren İzmir temsilcisinin tecrübeli oyuncusu Berkay Samancı, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık imzaladığı yeni sözleşmeye değinerek başlayan Berkay, “Sözleşmem sona ermişti. İki tarafın da birbiriyle çalışma isteği vardı. Benim de bu kulüpte kalma isteğim vardı. Yönetimin de böyle bir talebi oldu. Bu talep doğrultusunda yollarımıza devam ettik” ifadelerini kullandı.

“Sorumluluklarım var”

Takımın en tecrübeli ismi olarak bir takım sorumluluklar üstlendiğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, “Altınordu zaten bir proje takımı. Türk evlatlarına önem veren bir sistem takımı ve dışarıya göre bir farklılığı, bir misyonu var. Bu misyonda da kendimi güzel bir yerde görüyorum ve sorumluluklarım var. Bu sorumlulukları daha iyi yapıp küçük de olsa bir katkı verebilmek için geri döndüm ve kulübümle beraber çalışmaya başladık” şeklinde konuştu.

“Bir şeyleri yapıyoruz ama sonuç alamıyoruz”

Lige kötü bir başlangıç yapmalarının sebeplerine ilişkin olarak ise Berkay, “Her sene birkaç arkadaşımız gidiyor, birkaçı da geliyor. Bu bir mazeret değil. Bu mazeretin arkasına sığınmak yanlış olur. Sonuçta biz işimizi sahada çalışarak geliştiriyoruz. Biz sistem takımıyız. Biz taktiklerimizin, hocamızın verdiği taktik disiplinin dışına çıkmamak zorundayız. Sistem takımı olduğumuz için de başarı bir anda gelmiyor. Gidenler ve gelenler oluyor, altyapıdan toprağımızın oyuncuları geliyor, geldiği için de sisteme ayak uydurmak 1-2 haftada olmuyor. O yüzden sezon başı zorlanmamız normaldi. Ama zorlanırken de güzel futbol oynuyorduk. Bunun meyvelerini alıyorduk, skora yansımıyordu. Biz bir şeyleri yapıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Elbet bu kırılacaktı, son 6-7 haftada bu kırılmalar yaşandı. Son 6 haftada 12 puan aldık ve yükselişimiz başladı. Arkadaşlarımızla birlikte ekstra çalışacağız. Hedeflerimiz var. Hem takım hedefimiz hem de herkesin bireysel hedefi var. Bireysel hedefler takım hedefini de bir noktaya getiriyor. Çalışacağız, ilk yarı alamadığımız meyveleri ikinci yarı toplayacağız” diye konuştu.

“Doğruyu yapan bir kulüp var”

Yabancı kuralına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine de başarılı oyuncu, şöyle konuştu:

“Kaliteli yabancı oyunculara saygımız sonsuz. Ama keşke bizim kulübün yaptığı sorumluluğu, misyonu birkaç kulüp daha yüklense. Ne kadar Türk futbolcusu çıksa o kadar gelişiriz. Avrupa'ya bakıyoruz, Çağlar ile Cengiz Altınordu forması giyip şu an oralarda oynuyorlar. O zaman doğruyu yapan bir kulüp var. Bunu destekleyip yanına gelen başka kulüpler de olmalı. Yabancılara da yabancı kuralına da saygım var ama benim önceliğim Türk oyunculardan yana oluyor.”