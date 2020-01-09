(Özel Haber) Dialiba Diabang: “İlk yarıyı 3. bitiren bir takım neden sezon sonu şampiyon olmasın”

Keçiörengücü'nün tecrübeli kanat oyuncusu Dialiba Diabang, TFF 1. Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında yaptığı açıklamada, “İlk yarıyı 3. bitiren bir takım neden sezon sonu şampiyon olmasın” dedi.

Bu sezon Keçiörengücü forması ile TFF 1. Lig'de ve Türkiye Kupası maçlarında toplamda 11 kez saha çıkıp 5 gol atan 32 yaşındaki Dialiba Diabang, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Takımın Antalya kampını değerlendiren Diabang, “Benim için özel bir şey yok, benim işim bu. Her zaman yaptığımız bir şey. Ülkeme gittim dinlendim ve geri geldim. Takım olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Her şey güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

“Ligde yeni takım olmamıza rağmen kazandığımız puan ve bulunduğumuz konum çok iyi”

Futbolun matematik olmadığının altını çizen tecrübeli futbolcu, “Sezonun ilk yarısında takım olarak çok iyiydik. Hep birlikte çalışarak puanlar kazandık ve sonuç olarak ilk yarıyı 28 puan ile 3. sırada bitirdik. 1. Lig'de yeni takım olmamıza rağmen kazandığımız puan ve bulunduğumuz konum çok iyi. Futbol matematik değil. Matematiği biliyoruz. Ne yaparsanız yapın sonuç belli. Fakat futbol böyle değil. Hocamız takıma güveniyor. Takımında herkesin birbirine karşı bir güveni var. Hep birlikte çalışıyoruz. İlk yarıyı 3. bitirdik. Neden sezon sonu şampiyonluk olmasın” şeklinde konuştu.

“İnşallah bundan sonraki maçlarda gol atmaya devam edeceğim”

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlığın performansını etkilemesine rağmen iyi bir dönüş yaptığını vurgulayan Dialiba Diabang, “Bu sezon bir sakatlık dönemim oldu. Sakatlığım azda olsa performansımın düşmesine sebep oldu. Toparlandıktan sonra hocamız ligde oynadığımız son 2 maçta şans verdi. Bende verilen şansı iyi değerlendirerek goller attım. Özellikle Karagümrük maçı deplasmanda oynadığımız için çok önemliydi. Maçtan önce gol atacağımı hissediyordum ve o maçta 2 gol attım. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol atmaya devam edeceğim” diyerek sözlerini sonlandırdı.