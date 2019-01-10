(Özel haber) Tom: “Ligin ikinci yarısı ilk yarıdan daha zorlu olacak”

Hatayspor'un yıldız futbolcu Tom, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısını iyi bir yerde bitirdiklerini belirterek, ikinci yarının ilk yarıdan zorlu geçeceğini söyledi.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'ye kamp yaparak sürdüren Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da yıldız futbolcu Tom, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp geçirdiklerini belirten başarılı futbolcu, “Takım iyi gidiyor. İlk yarıyı çok iyi bir yerde bitirdik, bunun bilincindeyiz. İkinci yarı daha zorlu olacak. Bunun için gerekli çalışmaları kampta yapıyoruz” diye konuştu. İkinci yarının ilk yarı gibi olmayacağını ve zorlu geçeceğini söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, “Sahada birlikte mücadele edersek, hocamızı da dinlersek inşallah Süper Lig olacak” şeklinde konuştu.

“1. Lig çok zorlu bir lig”

Tom, Spor Toto 1. Lig'in çok zorlu bir lig olduğunu vurguladı. Teknik Direktör İlhan Palut hakkında da konuşan deneyimli futbolcu, “Karakter olarak çok iyi biri. İyi bir kalbi var. İnşallah birlikte Süper Lig'e çıkmak için mücadele edeceğiz” dedi. Taraftarların kendisine yapılan tezahüratların sorulması üzerine başarılı futbolcu, Türkçe olarak, “Tom Baba, Tom Baba” ve “Şampiyon Hatayspor” tezahüratlarını yaptı. Tom ayrıca bordo-beyazlı taraftarların desteği ile kendilerini yukarılara taşıyacağını belirtti.