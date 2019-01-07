(Özel haber)Adil Sani Konukoğlu: “Türk futbolunun tek kurtuluşu alt yapıya önem vermek”

Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı üçüncü sırada bitirdiklerini belirten Konukoğlu, “Bizim beklentimiz ilk yarıda daha fazla puan toplamaktı ama kısmet olmadı. Bazı eksiklerimiz vardı. Onları da telafi ederek arayı değerlendiriyoruz. İnşallah bu sene şampiyonluk adaylarının en büyüklerinden birisinin biz olduğunu kanıtlayacağız. Geçen sene ilk yarı iyi geçmemişti ve 20-22 puanla 10. sıradaydık. Lig sonunda penaltılarda şampiyonluğu kaybettik. Şu anda daha iyi durumdayız. Liderle puan farkımız 7. Bunlar kapanmayacak şeyler değil. Elimize geçen fırsatları iyi değerlendirdiğimiz takdirde bu sonuca ulaşacağız. Temennimiz Gaziantep'i tekrardan Süper Lig'e taşımak. Bunlar için çaba gösteriyoruz. Taraftarlarımız büyük destek veriyor. Herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. İnşallah ligin sonunda ipi göğüsleyenlerden biri biz oluruz” diye konuştu.

“Mehmet Hoca ve ekibine güveniyorum”

Mehmet Altıparmak'ın takıma katkısının çok büyük olduğunu belirten Başkan Konukoğlu, “Bizim, takım arkadaşlarımız arasında diyalog eksikliği vardı ve onlar giderildi. Bütün takımlar lige başladığı sıralar bir aksama oluyor. Özellikle yeni transferlerin uyuşma durumu 2-3 hafta olabiliyor. Böyle bir şey yaşadık. Her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Ben Mehmet hocaya ve ekibine güveniyorum” şeklinde konuştu.

“Hepimiz taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz”

Türk futbolunun durumu hakkında da konuşan Konukoğlu, “Türk sporunun eğer tekrardan ayağa kalmasını istiyorsak eski Avrupa şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın durumunu göze alıp, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı göze aldığımız zaman dönüp bakmamız lazım. En büyük problemimiz futbolcu yetişmiyor. Hiç birimiz futbolcuların yetişmesi için çalışmıyoruz. Kulüpler, hocalar hazır adam istiyor ve altyapılar önem vermiyor. Bunlara çözüm bulunması gerekir. Bir 1. Lig ekibinin eline geçecek para 13 milyon TL. Bu paraya kaç tane oyuncu alabilirsiniz. 500 bin TL'den dersek 23-26 futbolcu alırsınız. Bunun primi nerede, yatacağı yer nerede? Bu bedellerle bu iş dönmüyor. Bu sadece yöneticilerin ve şehrin üzerine kalırsa olmuyor. Bunun adaletli bir şekilde spor gelirlerinin artması gerekiyor. Bu gelirler alttan gelecek oyuncuların katılmasıyla olur. Hepimiz taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz. Aldığımız futbolcular çok iyi çocuklar. Ama yeterlilik konusunda sıkıntı çekiyoruz. Türk futbolunun tek kurtuluşunun bir müddet alt yapıya daha fazla önem verilmesiyle olur. Spor Bakanlığı alt yapıya harcanan paraları vergilerden geriye alınması saptadı. Ama takımların hepsinin vergi borcu var, geriye alınacak para yok. Buna mutlaka çözüm gelmesi lazım. Sportif gelirleri artırılmadan olmaz. Bunları da altyapı yapılacak farklı faaliyeteler yapılması lazım. Bütün kulüpler şehirler şampiyonluk istediği için size bir baskı çöküyor ama altyapıya yönelemiyorsun. Biz bunları aştık. Gelir gelmez altyapıya el attık. 7 yaş grubuna kadar indik. Önümüzdeki yıl 5 yaşa kadar ineceğiz. Altyapıda çalışan 10'a yakın hocamız var. Onların başlarında Almanya'da çalışmış hocamız var. İlerde hedefimiz buraları güçlendirip en az kendi takımımızda 5 minimum altyapıdan oyuncunun gelmesiyle olacak” diye konuştu.

“Biz Süper Lig'e hazırız”

Hem tesis hem kulüp anlamında Süper Lig'e hazır olduklarını dile getiren Konukoğlu, “Seyircimizde, şehirde buna hazır. Biz hazır olduğumuza inanıyoruz. Kulübümüzün kimseye borcu yok. Gerek sponsorlar gerek yönetim kurulu arkadaşlarının vermiş olduğu sponsorluklarla birlikte herhangi bir borcumuz yok. Elimizden geldiği kadar üst lige taşıyacağız. Süper Lig'e çıktığımızda da farklı bir Gazişehir olduğunu bütün Türkiye görecek” şeklinde konuştu.