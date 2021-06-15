(ÖZEL) Kadın polis, bir aracın çarpıp kaçtığı yavru kedinin başından dakikalarca ayrılamadı

Antalya'da biri yavru olmak üzere 2 kediye çarpan araç sürücüleri kedileri ölüme terk edip gittiler. Kedilerden bir tanesi öğrenciler tarafından barınak görevlilerine teslim edilirken, yavru kedi telef oldu. Yavru kediyi görüp başında bekleyen kadın polis ise barınak görevlileri gelinceye kadar kedinin başından ayrılmadı.

Manavgat'ta 2 ayrı noktada kedilere çarpan araç sürücüleri çarptıkları kedileri ölüme terk edip olay yerinden ayrıldı. Kedilerden bir tanesi öğrenciler tarafından barınak görevlilerine teslim edilerek ameliyata alınırken, yavru olan diğer kedi ise olay yerinde telef oldu.

İlk olay, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde yaşandı. Çağlayan İlkokulu ile Jandarma arasındaki kavşakta yolun karşısına geçen yavru kediye çarpan araçtakiler, görgü tanıklarına göre araçtan inip yaralı yavru kediyi kaldırıma bıraktıktan sonra olay yerini terk etti.

Caddede yürürken kaldırımda yaralı vaziyetteki yavru kediyi ve başında ağlayan bir kadını gören kadın polis bu duruma duyarsız kalmadı. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağını arayan kadın polis, yaralı kedinin başından bir an bile ayrılmadı. Barınak görevlileri geldiğinde yavru kedinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kadın polis, barınak görevlilerinin yavru kediyi gömmek üzere kafese koyup götürmelerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Öğrenci bulup karakola getirdi

İkinci olay, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde yaşandı. Hacı Sultan-Mehmet Kara İlköğretim Okuluna gelen bir kız öğrenci, okulun önündeki üst geçit altında bir kedinin acı içerisinde kıvrandığını görünce kediyi kucağına alıp okula götürdü. Araç tarafından çarpıldığı belirlenen kedi, güvenlik kulübesinde bir karton kutu içerisine konularak mama verilirken barınak görevlilerine ve polise haber verildi. Kediyi yerde yaralı vaziyette bulduğunu belirten öğrenci, “Sanırım bir araç çarpıp kaçmış. Yaralı olarak bırakmış. Ben de buraya getirdim. Barınak görevlilerine haber verdik. Gelip götürmelerini bekliyoruz” şeklinde konuştular.

Barınak görevlilerinin gelmesinin ardından kediyi getiren öğrenci ve güvenlik ile barınak görevlileri arasında geç gelme konusunda küçük çaplı tartışma yaşanırken, barınak görevlileri, sadece bir tek yaralı kediye değil, gelen ihbarların hepsine yetişmek için çaba harcadıklarını, gecikmenin bundan kaynaklandığını dile getirdiler.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına getirilen kediye ilk etapta acılarını dindirmek için serum bağlanırken, yapılacak kontrollerin ardından ameliyata alınacağı bildirildi.