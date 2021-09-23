(Özel) Karşısına çıkan ticari taksiye çarpmamak için düşüp sürüklenen moto-kurye ölümden döndü

Antalya'da moto-kurye karşısında çıkan ticari taksiye çarpmamak için yere düştü. Düşme sonucu yerde sürüklenen kurye, ticari taksiye vurarak durdu. Kazada kurye ölümden dönerken o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Genç ise yerde acı içerisinde yatarken elinden telefonunu bir an olsun bırakmadı.

Kaza, Muratpaşa İlçesi Bahçelievler Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde 07 AOY 246 plakalı motosiklet ile seyir halinde olan moto-kurye Baran Kaya A., karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 07 T 4374 plakalı ticari araç karşı karşıya geldi. Kurye araca çarpmamak için bir anda kendini yere bıraktı. Yerde sürüklenen kurye ticari araca çarparak durdu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları genci Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yerde acı içerisinde yatan genç ise yakınlarına haber vermek için elinde bulunan telefonu bir an olsun bırakmadı. Vatandaşlar ise yakınlarına haber verildiğini belirterek genci teselli etti.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde cadde üzerinde ilerleyen gencin karşı yönden gelen ticari araca çarpmamak için düştüğü ve sürüklendiği görülüyor. Gencin kafasında kaskının olması ise olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili tutanak düzenleyerek inceleme başlattı.