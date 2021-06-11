(Özel) Kurban Bayramı öncesi AVM ve zincir market uyarısı: “O kurbanlar kurban değildir”

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları zincir market ve AVM'lerin kampanyasına karşı uyararak, “Bana nerede kestiklerini, nasıl kestiklerini ispatlasınlar. 5 bin tane kurban alan bir firma bunu nerede kesiyor? 10-15 gün önce kesip de depolara doldurup, vatandaşa sabah 09.00'da göndermesinler. Bunu ticarete döktüler. İstedikleri yere beni şikayet etsinler. O kurbanlar kurban değildir” sözlerine yer verdi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Kurban bayramında kimsenin sıkıntıya girmeyeceğinin müjdesini paylaşan Yardımcı, fiyatalar konusunda provokatörlere fırsat vermeyeceklerini belirtti. Hayvan başına belirlenen fiyatlarının önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirten Yardımcı, “Biz Antalya olarak Türkiye olarak gerekeni söyleyeceğiz. Vatandaşımız şimdiden kurbanını alacaksa alsın fiyat değişmez. Bazı esnaflarımız kurbanları alıp kesip parçalayıp veriyorlar. Bunlar işinin ustası oldu. Kimse korkmasın alsın kurbanını” sözlerine yer verdi.

“Bu kurban olmaz”

Her yıl AVM ve zincir marketler tarafından yapılan kurban kampanyalarını eleştiren Yardımcı, “Bana nerede kestiklerini, nasıl kestiklerini ispatlasınlar. Ben bir oda başkanı olarak değil bir vatandaş olarak yine söylüyorum. Ben konuştuklarımın arkasındayım. 5 bin tane kurban alan bir firma nerede kesiyor bunu? 10-15 gün önce kesip de depolara doldurup, vatandaşa sabah 09.00'da göndermesinler. Bu kurban olmaz. Zaten bakarsanız marketlerin çoğu yabancı menşei. Biz Avrupa'da gidiyoruz Paskalya bayramında Müslümanların bir şeyini tanıtıyor muyuz? Veya bayramlarına müdahale ediyor muyuz?” açıklamasına yer verdi.

“İstedikleri yere beni şikayet etsinler”

Kurbanın önemli olduğunun altını çizen Yardımcı, “Devletimiz buna bir tedbir alması gerekir. Bunu ticarete döktüler. Ben diyorum 1 lira 5 lira fark fazla olsun kendi esnafımızdan alın. Marketler her şeyi iki katına satıyor. Ben, esnaf olarak buna karşıyım. İstedikleri yere beni şikayet etsinler. Bizim devletimizin önünde boynumuz kıldan incedir. Kimsen korkmuyoruz. O kurbanlar kurban değildir. Bunu Diyanet İşleri Başkanımızın da söylemesi gerekir. Gününden önce kesilen kurban, kurban değildir. Bizim esnafımız kurbanı geçen sene canlı olarak 25 liraya verdi onlar 50 liraya verdi” dedi.

“Aşırı bir zam gelirse ben şikayet edeceğim”

AVM ve zincir marketlerin denetlenmesi gerektiğini belirten Yardımcı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Avrupa'da AVM'ler sadece giyim mamullerini satıyor. Türkiye'de bir tek adam satmıyorlar. Dinimize bayramımıza sahip çıkalım. Tavuk etinde şu anda fazla bir zam yok. Evet, tavukçular aşırı bir zam yaparsa ben Ticaret Bakanlığına şikayet ederim. Ben vatandaşın da başkanıyım kasapçıların da başkanıyım. Aşırı bir zam gelirse ben şikayet edeceğim. Biz bugüne kadar fırsatçılık yapmadık. Zam da yapmadık. Şu ana bir tek kanatta bir fiyat artışı var. Et ucuz mu? Ucuz. Tavuk ucuz mu? Ucuz. Zam olursa ben deşifre ederim. Şu anda kimse korkmasın. Fırsatçılığa izin vermeyiz. Ben esnafa müşteriyi kandıramayacaklarını söylüyorum.”