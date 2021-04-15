(Özel) Minikler serada organik sebze yetiştiriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, toprak sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştiren proje kapsamında kurulan serada yetiştirdikleri organik ürünlerin hasadını yaptı.

Proje kapsamında, okulda eğitim gören çok sayıda ilkokul öğrencisi kurulan serada domates, marul, lahana ve salatalık gibi birçok ürünün tohumunu kasım ayında toprakla buluşturuldu. Okulun yan tarafındaki serada kendi fidelerini doğal yoldan yetiştiren öğrenciler, ürünlerin yetişmesi sırasında da hiçbir ilaç ve gübre kullanmadı. Yetişen ürünlerin bakımlarını ve sulamasını üstelenen öğrenciler, toprağa yakın olmalarının verdiği mutluluğu yaşadı. Minikler ilk hasadını ise Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile topladı.

“Öğrencilerimiz küçük yaşlarda üretmeyi öğreniyorlar”

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, öğrencilerin seraya ekmiş olduğu ürünleri hasat yaptıklarını söyledi. Yılmaz, “Öğrencilerimiz güzel bir bahçe oluşturmuş. Ekildiği zaman yoktum ama bugün hasadına yetiştim. Bugün hasat günü ve çok mutlu oldum. Öğrencilerimiz küçük yaşlarda üretmeyi öğreniyorlar. Bizde öğrencilerimizin mümkün olduğu sürece organik ürünlerle beslenmelerini öneriyoruz. Bu akşamda hasadını yaptığımız marula salata yapacağız” dedi.

“Öğrencilerimizin kendilerine güvenmeleri için uygulamalı eğitim veriyoruz”

Okul öncesi öğretmeni Betül Akgöz, ektikleri ürünlerinin hasadını yaptıkları için çok mutlu olduklarını aktardı. Akgöz, “ Kasım ayında ürünleri toprakla buluşturmuştuk. Öğrencilerimize organik tarım ile ürünleri toprakla buluşturmayı öğretiyoruz. Kendilerine güvenmeleri ve sağlıklı yolda ilerlemeleri için uygulamalı eğitim veriyoruz. Ektiğimiz ürünler hemen hemen tamamı şu anda olgunlaşmış durumda. Bugün marullarımızı hasat ettik ve öğrencilerimizin evlerinde salata yapmaları için göndereceğiz” diye konuştu.

”Marulları eve götürüp salata yapacağız”

Yetiştirdiği marulun ilk hasadını yapan öğrenci Defne Öksün, şunları söyledi: “Biz sebzeleri kendimiz ekerek ürettik. Ektiğimiz ürünlerin sularını vererek yetiştirdik. Bugün de yetiştirdiğimiz marulu topladık. Marulları eve götürüp salata yapacağız.”