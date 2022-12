Özel öğrenciler Alanyaspor ile özel maçta buluştu

Özel öğrenciler Teknik Direktör Francesco Farioli'den aldıkları taktiklerin ardından futbolcularla maç yaptı.

Alanyaspor ve ALTSO 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sakine Nesibe Zamanoğlu ile Alanya Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri için özel bir maç organize etti. Okullarda eğitim gören özel öğrenciler öncelikle Alanyaspor'un Cengiz Aydoğan Tesislerindeki idmanını takip etti. Ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, turuncu ve beyaz takıma tahta üzerinde taktik verdi. Taktiklerden sonra Candeias ve Leroy Fer ve Yusuf Karagöz turuncu takımda Umut Güneş ve Fatih Aksoy ise beyaz takımla sahaya çıktı. Özel öğrencilerin kıyasıya mücadelesi turuncu takımın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından özel öğrenciler Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve ALTSO Başkanı Eray Erdem ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Onlar her zaman özelimizdir her zaman yanlarında olacağız"

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, her yıl buna benzer etkinlik yaptıklarını belirtti. Maçtan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden ve özel bireylerin olduğu yerde huzurun olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Bizim için onlar her zaman engelsizdir. Onların olduğu yerde her zaman huzur vardır. Onların olduğu yerde hiç kimseye zarar gelmez. Onların yanında olmak içerisinde olmak ve hizmet etmekten huzur duymuşumdur. ALTSO Başkanı Eray Erdem ve yönetimiyle etkinlik yaptık. Hem kardeşlerimiz futbolcularımızla gösteri maçı yaptılar mutlu oldular. Aileleriyle birlikte geldiler. Biz de mutlu olduk. Onlar her zaman özelimizdir her zaman yanlarında olacağız. Onlara her zaman elimizden gelen desteği vereceğiz. Onlar her zaman özelimizdir hep de öyle olacak” dedi.

Alanyaspor tesislerinde Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel bir maç yaptıklarını belirten ALTSO Bu maçın örnek olmasını dileyen Başkan Erdem, “Asıl engelin beyinlerimizden kaldırmamız gerektiğinin güzel bir örneği ve göstergesiydi. Çocuklarımız golü atınca golü yiyen de atanda birlikte sevindiler” ifadelerini kullandı.

“Futbolcularla oynamak çok güzeldi”

Alanyasporlu futbolcular ile maç yaptığı için heyecanlı olduğunu ifade eden İsmail Aydın, “Çok güzel hissettim bugün. Alanyaspor Başkanımız Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür ederim. Bugünü bize organize ettikleri için. Bu takımda ilk defa oynadım, çok heyecanlandım. Çok güzel bir maç geçti benim için. Futbolla aram iyi. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kazandığımız için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

ALTSO ve Alanyaspor başkanlarına sunulan imkan için teşekkür eden özel öğrenci Furkan Selman Çelik, “Futbolcularla oynamak çok güzeldi. Alanyaspor'umuza başarılar diliyoruz. Bugün rakibimiz olan turuncu takımada başarılar diliyoruz çok güzel oynadılar” dedi.