Özel öğrencilerin hayale gerçek oldu

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük tarafından karşılanan çocuklar, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde denetleme yaptı. Telsizden yapılan anonsları dinledi ve anons yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen etkinliğe Akseki kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Özel eğğitim öğretmeni ve jandarma personelleri katıldı.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır tarafından çocuklara kendileri için hazırlanan ve içinde çeşitli hediyelerin bulunduğu paketler verildi. Konuklarına özel ilgi gösteren Kaymakam Nasır :

"Toplumda her anlamda desteğe ihtiyaç duyanlarla devlet olarak ilgileniyoruz. Jandarma teşkilatımız da tüm birimleriyle beraber hassas bir şekilde çalışıyor. Sosyal sorumluluğun gerektirdiği her alanda varız. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve eğitim kurumlarımızla beraber özel destek ihtiyacı olanların elinden tutmamız gerekir ki bu işi taşınabilir hale getirelim. Yükleri taşınamayacak halden çıkartmanın yolu onları paylaşmaktır. Üzerinde özel kıyafetleriyle pek çok gencin heves ettiği duyguları, bu güzel uygulamayla yaşamış oldular." dedi.

Çocukların kaliteli eğitim almaları için ellerinden geleni yaptıkların belirten Kaymakam Nasır, "Ailelerinin verdiği gayret ve özveriyle bu çocuklarımızın, pek çok şeyin üstesinden gelebileceklerini biliyoruz. Bu özel çocuklarımızın toplumla bir bütün haline gelebileceklerine inanıyoruz. Sosyalleşmelerini sağlayarak hayata bakış açılarını, yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmelerini sağlamanın toplumsal bir sorumluluktan ziyade üzerimize vazife olduğunu biliyoruz." diye konuştu.