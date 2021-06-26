(ÖZEL) Öğretmen baba kayıp oğlunu elinde fotoğrafla sokak sokak arayarak iz sürüyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan İngilizce öğretmeni Süha Yaşar, 3 gün önce evden çıkarak bir daha geri dönmeyen üniversite öğrencisi oğlu Selim Yaşar'ı (19) elinde fotoğrafıyla sokak sokak arıyor. Oğlunun hayatından endişe eden acılı baba, oğlunun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek ve vatandaşlara sorarak iz sürüyor.

Üzücü olay, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde bulunan bir bankadan 23 Haziran Çarşamba günü harçlığını çeken, Kırklareli Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Selim Yaşar'dan (19) ailesi bir daha haber alamadı. Gencin akşam saatlerine kadar eve dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen aile Sakarya Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri genci bulmak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından bir iz aradı

Öte yandan gencin İngilizce öğretmeni babası Süha Yaşar, oğlunun harçlığını çektiği bankanın önüne gelerek burada iz sürdü. Baba Yaşar, sokak sokak gezerek önce iş yerleri önünde bulunan güvenlik kameralarından bir iz aradı. Kameralardan bir sonuca ulaşamayan baba, cadde üzerinde gördüğü gençlere de oğlunun fotoğrafını göstererek görüp görmediklerini sordu.

"Telefonları kapalı. Kendisine ulaşamıyoruz”

Antalya'ya 1 yıl önce taşındıklarını belirten baba Süha Yaşar, “Çok fazla bir tanıdığımız yok. Oğlum Kırklareli Üniversitesi Mütercim Tercümanlık okuyor. 23 Haziran Çarşamba günü buraya bankaya harçlığını çekmeye geliyor. Evden giderken üzerinde askılı yeşilli mavili tişörtü, sarı şort vardı ve spor ayakkabısı vardı. Kamera görüntülerine baktık, buradan geçmemiş. Son olarak WhatsApp Çarşamba günü saat 14.20'de kontrol etmiş. Telefonları kapalı. Kendisine ulaşamıyoruz” dedi.

"Hayatından endişe ediyorum"

Oğlunun bulunması isteyen Yaşar, “Çok perişan olduk. Gören duyan olursa mutlaka haber versin. Saçları 3 numara olacak şekilde kesildi. Öğrenci velilerimiz falan hepsi arıyor. Biz de emniyete giderek kayıp ilanında bulunduk. Bekliyoruz. Bulmak için çalışıyoruz. Gidecek bir yeri de yok. Tanıdığımız fazla kişi yok. Hayatından endişe ediyorum. Neredendir? Ne yapıyordur? Çok perişanız” sözlerine yer verdi.