(Özel) 'Personelin geç geliyor' şikayeti tekme tokat kavgaya döndü

Antalya'da komşu esnafın kavgası hastane ve karakolda bitti. Market sahibi ile komşu işyerinde çalışan elemanın tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü. Market sahibinin oğlunun da dahil olduğu kavga bir kişinin bayılmasına kadar devam etti. Kavga tarafların darp raporu için hastanedeye ardından da karakola gitmesiyle son buldu.

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan market işletmecisi Mustafa Aslan, komşusu olan kuaför salonu sahibine elemanı Tayfun Karaca'nın işe sürekli geç geldiği konusunda şikayette bulundu. Kuaför salonu sahibinin yanında çalışan Tayfun Karaca'ya durumu iletmesi ve hesap sorması üzerine sinirlenen Tayfun Karaca, kendisini şikayet eden Mustafa Aslan'ın yanına giderek tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, taraflar arasında tekme tokat kavga başladı. Kavgaya market sahibinin oğlu Sefa Aslan'da dahil oldu.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kavga taraflardan birisinin yerden kalkamayacak duruma gelmesine kadar devam etti.Olay yerine 112 sağlık ekibi ve güvenlik güçlerinin gelmesinin ardından taraflar önce darp raporu ve tedavi için Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi olurken, market sahibi Mustafa Aslan, Tayfun Karaca'nın işyerine gelerek kendisine küfür ve hakaretlerde bulunduğunu kavganın bundan dolayı başladığını dile getirdi. Tayfun Karaca ise, Aslan'ın patronuna kendisini şikayet etmesine kızdığını, konuşmak için gittiğinde kavgaya tutuştuklarını iddia etti.