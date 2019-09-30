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(ÖZEL) Şelaleden düşen turist ölümden döndü

Antalya’nın Aksu ilçesinde şelale çevresinde gezerken kayalıklara düşen Rus uyruklu turist, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde şelale çevresinde gezerken kayalıklara düşen Rus uyruklu turist, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.


Olay ilçede bulunan Karaöz Mahallesi'ndeki Kocaçay Şelalesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte Antalya'ya tatile gelen Rus uyruklu turist Hasanov R. (32), şelalenin çevresinde gezerken bir anda dengesini kaybederek 5 metre aşağıda bulunan kayalıkların arasına düştü. Turistin ailesinin yardım istemesi üzerine vatandaşlar tarafından olay yerine 112 ve jandarma ekipleri çağrıldı. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de geldi.


Düşen şahıs için halat yardımıyla sedye sistemi kuruldu. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından sedyeye alınan şahıs daha sonra el birliği ile yukarı çekildi. Yukarı çekilen turiste ilk müdahale olay yerine yapıldı. Ayağında kırık ve baş ile bel kısmından yaralanma olan şahıs daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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