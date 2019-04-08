Özel sporcular Türkiye şampiyonasına katılabilmek için yarıştılar

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun yüzme bölge şampiyonalarına ev sahipliği yaptı. 227 kulübün katıldığı şampiyonada özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasına katılabilmek için yarıştı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol Yüzme Havuzu, 5 gün boyunca özel sporcuların birbirinden heyecanlı yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nca gerçekleştirilen birinci ve ikinci bölge yüzme şampiyonası, 2 - 7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden 227 kulüp katıldığı şampiyonada özel sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasına kalabilmek için mücadele etti. Özel sporcuların kelebekten serbeste farlı kulvar uzunluklarında mücadelesi büyük alkış alırken dereceye giren sporculara da madalyaları törenle takdim edildi.