(ÖZEL) Ters yöne giren motosiklet sürücüsü göz göre göre ölüme gitti

Antalya'da ters yönde giden motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Görgü tanıkları motosikletin ters yönden gittiğini, bağırmalarına rağmen durmayarak otomobile çarptığını söyledi. Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü tel örgüleri aşarak refüjün karşı tarafına düşerek feci şekilde can verdi.

Kaza, Manavgat - Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Örlü idaresindeki 07 AFM 988 plakalı otomobil ile ters yönden gelen Mehmet Arslan'ın (36) kullandığı 07 LKC 71 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletle birlikte savrulan ve tel örgüleri aşarak refüje düşen motosiklet sürücüsü Mehmet Arslan olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Örlü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Rüya Buzgan yaralandı. Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından motosiklet sürücüsü Mehmet Arslan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Kazayı gören vatandaşlar, motosikletin ters yönden ve aşırı hızlı bir şekilde geldiğini belirterek “Ters yönden gidiyorsun diye bağırmamıza rağmen yoluna devam etti. Arkasından bakarken gidip otomobile çarptı” diye konuştu.