Özel tiyatrolar online perde açıyor

Antalya'da altı yerel tiyatronun oluşturduğu Antalya Özel Tiyatrolar Birliği'nin oyunları Büyükşehir Belediyesi tarafından dijital platformda seyirciyle buluşturuluyor. Pandemi nedeniyle faaliyetlerini iptal etmek zorunda kalan özel tiyatroların maddi ve manevi zorluk yaşadığı bu dönemde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla özel tiyatrolara ekonomik yönden de destek sağlayacak yeni bir proje hayata geçti.

Yerel tiyatrolar bileşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) öncülüğündeki proje kapsamında Antalya'da faaliyet gösteren altı yerel tiyatro topluluğundan oluşan Antalya Özel Tiyatrolar Birliği kuruldu. Projeyle birlikte tiyatro ekipleri oyunlarını dijital platformda seyircilerle buluşturabiliyor. Çocuk tiyatrosu, gölge tiyatro, kukla yapımı ve tiyatrosu, çocuk konserleri, masal anlatımları gibi çocuklara özel etkinlikler her Cumartesi ve Pazar günleri Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabı ABB TV ile Kanal V'den yayınlanacak. Özel Tiyatrolar Birliği'nin ilk buluşması Cam Piramit'te yapıldı.

Hem vatandaşa hem sanatçıya destek

Tiyatro sanatının pandemi sürecinde büyük zarara uğradığını söyleyen AŞT Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran, “Sanata ve sanatçıya her zaman desteğini veren Başkanımız Muhittin Böcek'in öncülüğünde özel tiyatrolardaki sanatçı arkadaşlarımızla bir araya geldik. Özel tiyatrodaki bütün paydaşlarımızla birlikte neler üretebiliriz, çocuklara nasıl faydalı olabiliriz diye çalışma yaptık. Evlerinde oturan insanlarında bu pandemi sürecini motive olarak atlatması ve özel tiyatro yapan sanatçıların da hayatta kalabilmesi gerekir. Onun için bu projenin önemi çok büyük” diye konuştu.

Antalya'da faaliyet gösteren Tiyatro Fayton'un kurucusu ve oyuncusu Bülent Patoğlu, salgın sürecinde hem seyircilerden uzak kaldıklarını ekonomik olarak da darbe aldıklarını belirterek, “Tam bu sıkıntılı süreçte Başkan Muhitin Böcek tarafından çok güzel bir proje hayata geçirildi. Dijital platformda tiyatro deneyimimiz olmamıştı. Alkışın yerini beğeni butonlar aldı. Oyunlar büyük beğeni aldı çok mutlu olduk. Muhittin Böcek Başkanımızın bize öncülük etmesi bize sahip çıkmasıyla sanata evet dedik ” dedi.

Tiyatroculara destek

Beyoğlu Sanat Topluluğu kurucusu Muhammed Büyüktepe de bir yıldır sahne alamadıklarını belirterek, “Pandemiyle birlikte sancılı bir süreç yaşıyoruz, tiyatrolarımız kapalı. Bu dönemde Muhittin Böcek Başkanımızın kapısını çaldık dertlerimizi anlattık, çok sıcak karşıladı. Dijital platformda çocuk etkinlik oyunlarımızı gerçekleştirdik. Hem çocuklara ulaştık hem de bu sancılı dönemde tiyatrolara çok ciddi destek yapıldı. Perdelerimiz açılmaya devam edecek. ” ifadelerini kullandı.

Düşevi Tiyatro ve Sanat Merkezi'nde 20 yıldır özel tiyatro yapan Deniz Er de salgın sürecinde maddi ve manevi kayıp yaşadıklarını kaydederek, “Bu dönemde halimizi Büyükşehir Belediyesi'ne gidip anlattık, neler yapabiliriz, bize destek olabilirsiniz diye konuştuk. Özel Antalya Tiyatrolar Birliği oluşturuldu” dedi.

Dijital platform yeni deneyim oldu

Penguen Sanat'tan Bora Korkmaz, ortaya çok güzel bir proje çıktığını ve projede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Altı ekipte birbirinden farklı çocuk etkinlikleri sahneliyoruz. Örneğin biz çocuk konserleri ve müzik atölyesi etkinliği gerçekleştiriyoruz. Hafta sonları bu etkinliklerin bölümleri yayınlanarak çocuklarla buluşacak.” Mavi Bisiklet Tiyatro Atölyelerinden Ömer Arslan da seyirciyi ve sahneyi çok özlediklerini söyleyerek digital platformda kamera karşısında oyun oynamalarının kendileri için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.